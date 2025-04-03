Вибух у житловому районі Києва: що сталося
У Дніпровському районі внаслідок вибуху невстановленого предмета чоловік отримав поранення
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає RegioNews.
Зазначається, що чоловік підняв невстановлений предмет, обмотаний дротом, біля гаражів. Постраждалого госпіталізували.
Пожежі на місці події немає.
У КМДА нагадали, що у разі виявлення підозрілих предметів не можна підходити до них і торкатися.
Алгоритм дій при виявленні небезпечних знахідок:
- одразу телефонуйте за номером "101";
- відійдіть від підозрілого предмета якомога далі;
- дочекайтеся приїзду фахівців і вкажіть місце розташування підозрілого предмета;
- у жодному разі не торкайтеся знахідок власноруч і не дозволяйте це робити іншим;
- не переміщуйте предмети, не намагайтеся розібрати їх, заносити у приміщення, закопувати в землю, кидати у водойми тощо.
Нагадаємо, сьогодні в Деснянському районі Києві на ринку "Юність" стався вибух, попередньо загинуло 2 людей.
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