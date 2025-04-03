Вибух у житловому районі Києва: що сталося

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік підняв невстановлений предмет, обмотаний дротом, біля гаражів. Постраждалого госпіталізували.

Пожежі на місці події немає.

У КМДА нагадали, що у разі виявлення підозрілих предметів не можна підходити до них і торкатися.

Алгоритм дій при виявленні небезпечних знахідок:

одразу телефонуйте за номером "101";

відійдіть від підозрілого предмета якомога далі;

дочекайтеся приїзду фахівців і вкажіть місце розташування підозрілого предмета;

у жодному разі не торкайтеся знахідок власноруч і не дозволяйте це робити іншим;

не переміщуйте предмети, не намагайтеся розібрати їх, заносити у приміщення, закопувати в землю, кидати у водойми тощо.

Нагадаємо, сьогодні в Деснянському районі Києві на ринку "Юність" стався вибух, попередньо загинуло 2 людей.