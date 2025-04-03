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Полиция Киевщины проводит расследование по факту пыток несовершеннолетнего на Обуховщине

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В среду, 2 апреля, во время мониторинга соцсетей в одном из Telegram-каналов правоохранители обнаружили видео, на котором подростки обливают неизвестным веществом парня.

Полицейские установили всех участников происшествия.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 127 УК Украины (пытки, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Расследование продолжается.

Напомним, 28 марта в городе Славутич на Киевщине избили двух подростков, одного из них госпитализировали.