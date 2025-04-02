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02 квітня 2025, 19:22

У Києві побили військового: в поліції почали розслідування

02 квітня 2025, 19:22
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці побачили в соцмережах інформацію про бійку за участю військового. Це сталось в Солом'янському районі Києва

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Інцидент стався в Солом'янському районі столиці. Правоохоронці під час моніторингу соцмереж побачили інформацію про напад на військового. Захиснику завдали тілесних ушкоджень. При цьому до поліції заяв не надходило.

"Правоохоронці відразу зареєстрували вказану інформацію. Наразі поліцейські встановлюють всіх учасників конфлікту, вирішується питання щодо правової кваліфікації події ", - зазначили в поліції, додавши, що вони вже з'ясовують всі обставини.

Нагадаємо, що раніше в Києві двоє чоловіків жорстоко побили перехожого. Між ними стався конфлікт. Потерпілий намагався піти, але нападники наздогнали його. Вони били його до тих пір, доки він не втратив свідомість.

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