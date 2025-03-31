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31 марта 2025, 07:59

Киевлян предупреждают о тумане и плохой видимости на дорогах

31 марта 2025, 07:59
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фото: КГГА
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Утром 31 марта в Киеве ожидается туман с видимостью 200-500 метров, что соответствует І уровню опасности (желтый)

Об этом сообщила пресс-служба киевской городской государственной администрации, передает RegioNews.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

В то же время, пешеходов просят также быть внимательными. Надеть световозвращающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в понедельник, 31 марта, в Украине пройдут дожди. Температура днем будет составлять до 18° тепла.

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Киев водители авто КГГА пешеход туман
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