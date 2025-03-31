Киевлян предупреждают о тумане и плохой видимости на дорогах

фото: КГГА

Утром 31 марта в Киеве ожидается туман с видимостью 200-500 метров, что соответствует І уровню опасности (желтый)

Об этом сообщила пресс-служба киевской городской государственной администрации, передает RegioNews.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане следовать следующим советам:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

В то же время, пешеходов просят также быть внимательными. Надеть световозвращающие элементы – фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в понедельник, 31 марта, в Украине пройдут дожди. Температура днем будет составлять до 18° тепла.