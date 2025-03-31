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В понедельник, 31 марта, в Киеве и Киевской области временно ограничат дорожное движение. Причина – приезд в столицу иностранных делегаций

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Управление государственной охраны Украины.

В Киеве и области будут введены временные ограничения на дорожное движение в связи с охранными мероприятиями с участием иностранных делегаций. В этот день также могут быть ограничены доступ к отдельным территориям во время проезда делегаций.

Жителей и гостей столицы требуют учитывать эти ограничения при планировании перемещения по городу.

Управление госохраны также отметило, что учитывая государственную охрану чиновников и иностранных делегаций, во время их визитов в Украину могут быть временно ограничены движение транспорта и пешеходов.

Также военные и полиция могут не допускать граждан на отдельные участки местности и объекты, требовать от них оставаться на определенных местах или, напротив, покинуть их.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на участке проспекта Европейского Союза на год ограничат движение транспорта и пешеходов.