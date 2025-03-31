Киян попереджають про туман та погану видимість на дорогах
Вранці 31 березня в Києві очікується туман із видимістю 200-500 метрів, що відповідає І рівню небезпечності (жовтий)
Про це повідомила пресслужба київської міської державної адміністрації, передає RegioNews.
Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися таких порад:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Водночас пішоходів просять також бути уважними. Одягати світловідбивні елементи – флікери, щоби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у понеділок, 31 березня, в Україні пройдуть дощі. Температура вдень становитиме до 18° тепла.
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