Киян попереджають про туман та погану видимість на дорогах

фото: КМДА

Вранці 31 березня в Києві очікується туман із видимістю 200-500 метрів, що відповідає І рівню небезпечності (жовтий)

Про це повідомила пресслужба київської міської державної адміністрації, передає RegioNews.

Фахівці рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані дотримуватися таких порад:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Водночас пішоходів просять також бути уважними. Одягати світловідбивні елементи – флікери, щоби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, у понеділок, 31 березня, в Україні пройдуть дощі. Температура вдень становитиме до 18° тепла.