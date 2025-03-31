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31 марта 2025, 00:14

Дождливый понедельник: какой будет погода в Украине 31 марта

31 марта 2025, 00:14
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фото: pixabay
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В понедельник, 31 марта, в Украине пройдут дожди. Температура днем составит до 18° тепла.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, передает RegioNews.

"Облачно с прояснениями. На Закарпатье, Прикарпатье, юго-востоке, днем и в северо-восточной части умеренные, в Днепропетровской, Донецкой и Харьковской областях местами значительные дожди; на остальной территории небольшие дожди, лишь ночью в большинстве южных и центральных областей без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, в юго-восточной части до 11°; днем 10-15°, в южных и центральных областях 13-18°", – отмечают синоптики.

По прогнозу, на территории Киева и Киевской области в последний день марта сохранится облачная с прояснениями погода, пройдет небольшой дождь. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура по области будет ночью 4-9° тепла, днем 10-15°; в столице ночью 7-9° тепла, днем 13-15°.

Напомним, по прогнозам народного синоптика Станислава Щедрина, в первую декаду апреля по всей Украине следует ожидать относительно теплую погоду, без аномалий. Возможны только местные грозы.

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