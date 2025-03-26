В Киеве разоблачили три схемы избегания мобилизации: кого задержала полиция

фото: Национальная полиция

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, организаторы – мужчины в возрасте от 34 до 68 лет, среди которых врач-травматолог одной из местных больниц.

Установлено, что в трех сделках дельцы действовали по одной и той же схеме – прикрываясь связями в территориальных ТЦК и СП, а также учреждениях здравоохранения. Они предлагали мужчинам призывного возраста за деньги изготовить фиктивные медицинские справки и выводы ВЛК по их непригодности.

В дальнейшем "клиенты" на основании фиктивных диагнозов получали возможность безопасно и беспрепятственно пересечь границу во избежание мобилизации. Стоимость "услуг" у фигурантов была разной – от 6 000 до 25 000 тысяч долларов.

Следовательно, организаторов одной из схем - 39-ти и 34-летнего жителей Киевщины, правоохранители задержали в одном из столичных ресторанов во время получения 25 тысяч долларов от "клиента".

Еще одного организатора – 68-летнего пенсионера, правоохранители задержали у одной из станций столичного метрополитена, ведь именно это место он определил для передачи 20 тысяч долларов.

Организаторы другой сделки задержали в столице. Они также назначили встречу для получения средств в местном питании. У них, кроме полученных денег, полицейские также изъяли "черновые" записи, подтверждающие причастность фигурантов к преступной деятельности.

Всем фигурантам сообщено о подозрении.

Подозреваемым грозит до девяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили врача , который за 2300 долларов делал документы об инвалидности.

Ранее сообщалось, что СБУ и Нацполиция ликвидировали еще 5 схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины