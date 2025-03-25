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В Киеве люди препятствовали полицейским в задержании мужчины, находящегося в розыске. Инцидент произошел в Оболонском районе города вечером 24 марта

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции

По данным правоохранителей, во время патрулирования инспекторы заметили подозрительных граждан и остановили их для проверки. Во время общения один из мужчин начал нецензурно выражаться, агрессивно вести себя и попытался скрыться, применив к патрульным средство слезоточивого действия. Инспекторы вызвали на помощь коллег и задержали нарушителя.

Проверив информацию о мужчине согласно базам данных, установили, что он находится в розыске по ст. 210 (нарушение военнообязанными или призывниками законодательства о воинской обязанности и военной службе) КУоАП.

Также на месте происшествия находились другие люди, которые пытались помешать задержанию мужчины и начали толкотню с полицейскими.

Патрульные попытались ограничить доступ этих лиц к задержанному, оттеснив их. В результате чего одна женщина упала на землю. По информации полицейских, она не пострадала и от госпитализации отказались.

Задержанного доставили в отделение полиции и передали следователям. Относительно действий мужчины решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ.

В то же время проверяются обстоятельства происшествия и действия патрульных.

Напомним, в Киеве двое мужчин жестоко избили военного из-за долга знакомого. Нападавших задержали.