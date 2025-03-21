В Киеве двое мужчин жестоко избили военного из-за долга своего знакомого

фото: Киевская городская прокуратура

Столичные правоохранители задержали двух мужчин, напавших на военнослужащего и избивших его, требуя отказаться от возврата долга. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в городе Киев.

По данным следствия, инцидент произошел на Стратегическом шоссе. Потерпевший – военный, передавший свой автомобиль знакомому. Во время использования тот повредил машину, после чего они договорились, что владелец отремонтирует авто, а виновник компенсирует 67 тысяч гривен.

Узнав о финансовых обязательствах, знакомые должника решили вмешаться в ситуацию.

"Они приехали к потерпевшему и жестоко избили мужчину, требуя отказаться от предварительных договоренностей", – говорится в сообщении.

Злоумышленниками оказались двое жителей Киева, 25-ти и 30-ти лет. Полицейские оперативно задержали их и сообщили о подозрении.

Суд избрал фигурантам меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. За совершенное злоумышленникам грозит до пяти лет заключения.

Напомним, в Киеве кредиторы напали на иностранца из-за долга в $120 тысяч. Правоохранители объявили подозрение трем жителям мужчинам, устроившим на дорогах столицы гонку со стрельбой.