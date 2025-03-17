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17 марта 2025, 08:15

В Киевской области во время пожара погибли два человека

17 марта 2025, 08:15
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фото: ГСЧС Киевщины
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В Киевские области на выходных спасатели ликвидировали два пожара. К сожалению, не обошлось без погибших

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области, передает RegioNews.

16 марта в 06:26 в Службу спасения Бучанского района поступило сообщение о задымлении в квартире на втором этаже трехэтажного многоквартирного дома в поселке Песковка по ул. Школьный.

Пожар возник в одной из комнат квартиры на площади 8м2.

К сожалению, при тушении пожара спасатели обнаружили тело погибшего гражданина 1983 года рождения.

Накануне вечером в Бучанском районе горел жилой дом в поселке Бабинцы по улице Волонтерская. На место пожара прибыли спасатели Бородянки и Клавдиево — Тарасового.

На месте они установили, что огнем охвачена кровля частного жилого дома по всей площади.

Пожар был ликвидирован. Во время тушения пожара внутри здания спасатели обнаружили тело погибшего гражданина, личность которого устанавливается.

Причины пожаров устанавливаются.

Напомним, в конце февраля в Закарпатье в результате пожара погибли мать и сын.

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