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19 марта 2025, 15:49

В Киеве директора государственных предприятий требовали "откат" за комплектующие к бронетехнике

19 марта 2025, 15:49
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фото: иллюстративное
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В столице сообщили о подозрении двум руководителям государственных предприятий, требовавших от поставщика комплектующих к военной технике взятку за заключение с ним контрактов

Как сообщает RegioNews, об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Правоохранители установили, что в случае отказа выплатить определенную сумму по каждому соглашению так называемый "откат", руководители госпредприятий угрожали создавать искусственные препятствия, которые делали бы невозможным выполнение договоров на осуществление поставок комплектующих для военной техники.

Размер взятки зависел от типа деталей и их количества в партии. За полтора года подозреваемые получили от представителя общества в общей сложности почти 2 млн. грн.

В настоящее время злоумышленники сообщены о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести залог.

Напомним, в Киевской области среди жилых домов обнаружили обломки вражеского БпЛА.

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