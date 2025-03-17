В Киеве произошел пожар в 25-этажке

фото: ГСЧС

Пожар возник 17 марта около 22:25 в Оболонском районе столицы

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

В 25-этажном доме на Балтийском переулке горела комната одной из квартир на 14 этаже. Пожар ликвидировали за час.

В ходе тушения с верхних этажей спасатели вывели на свежий воздух 4 человека.

В результате пожара одна из комнат квартиры выгорела полностью, повреждены личные вещи, мебель, закопчены стены и потолок квартиры.

К счастью, жертв или пострадавших нет.

Причину и обстоятельства пожара устанавливают правоохранители.

На месте были привлечены 24 пожарных, а также 6 единиц основной и спецтехники.

Напомним, ранее в Киевской области женщина курила сухую траву и вызвала масштабный пожар.