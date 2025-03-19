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Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

В Украину экстрадирован скандальный столичный застройщик. Он был задержан в Испании, а 18 марта был передан украинским правоохранителям. Сейчас ему уже избрали меру пресечения - содержание под стражей с альтернативой внесения залога.

Отмечается, что застройщик находился в розыске с мая 2020 года. В Украине он подозревается в том, что в 2012 году он организовал совершение подконтрольного ему предприятия и другими лицами растраты чужого имущества, которое было им вверено. В настоящее время осуществляется судебное разбирательство.

"Речь идет о сносе нежилого здания на ул. Петропавловский в г. Киеве, которая находилась на балансе государственного предприятия "Государственный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт инновационных технологий в энергетике и энергосбережении", учредителем которого является Министерство энергетики и угольной промышленности (Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины). На этом месте был построен новый жилищный комплекс. Кроме того, столичный застройщик подозревается в служебном подлоге официальных документов (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 УК Украины)", - говорят правоохранители.

В СМИ появилась информация, что речь идет об Анатолии Войцеховском. Застройщик обманул 42 новостроек Киева и скрылся за границу.