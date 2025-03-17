12:35  17 марта
В Харькове работники ТЦК сбили велосипедиста и устроили за ним погоню
12:21  17 марта
В Киеве произошел пожар в 25-этажке
11:00  17 марта
Ушел в СОЧ: подозреваемый в убийстве Демьяна Ганула оказался военнослужащим 28-й ОМБр
UA | RU
UA | RU
17 марта 2025, 14:55

Чиновники "Киевзеленстроя" присвоили более 5 миллионов гривен

17 марта 2025, 14:55
Читайте також українською мовою
фото: Киевская городская прокуратура
Читайте також
українською мовою

Группу чиновников "Киевзеленстроя" подозревают в завладении более 5,35 млн гривен на ремонтах парков и скверов в столице

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, сообщает RegioNews.

В настоящее время выдвинуто подозрение двум должностным лицам коммунального объединения "Киевзеленстрой", сметчику, а также четырем руководителям частных предприятий. Они в течение 2023 г. присвоили бюджетные средства, предназначенные для капитального ремонта и реставрации парков и скверов столицы.

Согласно соглашениям, заключенным между КО "Киевзеленстрой" и подрядчиками, в течение 2023 года в Киеве производили ремонт подпорной стенки в парке Позняки в Дарницком районе, ремонтировали дорожки между скверами по ул. Вышгородская в Оболонском районе, сквер по ул. Инженера Бородина и дорожки в "Гидропарке" в Днепровском районе.

Подозреваемые чиновники "Зеленстроя" с привлечением нанятого по гражданско-правовому договору сметчика вносили заведомо ложную информацию в акты выполненных работ по объемам и стоимости работ и использованных материалов.

Следовательно, общине города Киева нанесен ущерб на сумму более 5,35 млн гривен.

Напомним, на прошлой неделе правоохранители задержали генерального директора, его первого заместителя и заместителя начальника управления капитальных вложений "Киевзеленстроя". По информации следствия, они планировали получить не менее 25 млн грн "откатов".

В конце января в суд направили обвинительный акт в отношении экс-заместителя начальника одного из управлений КО "Киевзеленстрой". Его обвиняют в растрате средств из бюджета в условиях военного положения.

Читайте также: Коррупция и крыширование схем в Киеве: Комарницкий представлял "слуг", но его заменили на Ткаченко

Киевзеленстрой взятка полиция чиновники ремонт парк деньги
Мошенники обманули двух прикарпатцев более чем на 240 тысяч гривен
17 марта 2025, 10:52
На Буковине разоблачили подпольный "цех" по производству фальшивых документов
14 марта 2025, 16:59
Земельная афера: жительницу Прикарпатья и землеустроителя подозревают в мошенничестве
13 марта 2025, 15:39
Все новости »
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
Стало известно, сколько украинцев вернется из-за границы после войны
17 марта 2025, 17:40
В Верховном Суде решили, что незаконная мобилизация не освобождает украинцев от службы в армии
17 марта 2025, 17:16
Скандальную главу Хмельницкой областной МСЭК Крупу наконец-то уволили с должности
17 марта 2025, 16:37
В Хмельницком работник ТЦК напал на вернувшегося с войны военного
17 марта 2025, 15:59
В центры рекрутинга ВСУ обратились уже более 45 тыс. людей
17 марта 2025, 15:55
Завтра в Украине ударят морозы до -8 градусов
17 марта 2025, 15:41
В пяти областях стартовала интерактивная инициатива "Операция – вакцинация"
17 марта 2025, 15:22
Жительницу Харьковщины будут судить за сотрудничество с оккупантами
17 марта 2025, 15:17
На Львовщине столкнулись два автомобиля: пострадали шесть человек
17 марта 2025, 14:49
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Все публикации »
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Валерий Чалый
Все блоги »