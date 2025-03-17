Чиновники "Киевзеленстроя" присвоили более 5 миллионов гривен

фото: Киевская городская прокуратура

Группу чиновников "Киевзеленстроя" подозревают в завладении более 5,35 млн гривен на ремонтах парков и скверов в столице

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, сообщает RegioNews.

В настоящее время выдвинуто подозрение двум должностным лицам коммунального объединения "Киевзеленстрой", сметчику, а также четырем руководителям частных предприятий. Они в течение 2023 г. присвоили бюджетные средства, предназначенные для капитального ремонта и реставрации парков и скверов столицы.

Согласно соглашениям, заключенным между КО "Киевзеленстрой" и подрядчиками, в течение 2023 года в Киеве производили ремонт подпорной стенки в парке Позняки в Дарницком районе, ремонтировали дорожки между скверами по ул. Вышгородская в Оболонском районе, сквер по ул. Инженера Бородина и дорожки в "Гидропарке" в Днепровском районе.

Подозреваемые чиновники "Зеленстроя" с привлечением нанятого по гражданско-правовому договору сметчика вносили заведомо ложную информацию в акты выполненных работ по объемам и стоимости работ и использованных материалов.

Следовательно, общине города Киева нанесен ущерб на сумму более 5,35 млн гривен.

Напомним, на прошлой неделе правоохранители задержали генерального директора, его первого заместителя и заместителя начальника управления капитальных вложений "Киевзеленстроя". По информации следствия, они планировали получить не менее 25 млн грн "откатов".

В конце января в суд направили обвинительный акт в отношении экс-заместителя начальника одного из управлений КО "Киевзеленстрой". Его обвиняют в растрате средств из бюджета в условиях военного положения.

Читайте также: Коррупция и крыширование схем в Киеве: Комарницкий представлял "слуг", но его заменили на Ткаченко