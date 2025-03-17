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17 березня 2025, 14:55

Посадовці "Київзеленбуду" привласнили понад 5 мільйонів гривень

17 березня 2025, 14:55
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фото: Київська міська прокуратура
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Групу посадовців "Київзеленбуду" підозрюють у заволодінні понад 5,35 млн гривень на ремонтах парків та скверів у столиці

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі, передає RegioNews.

На даний момент висунуто підозру двом службовим особам комунального об’єднання "Київзеленбуд", кошториснику, а також чотирьом керівникам приватних підприємств. Вони протягом 2023 року привласнили бюджетні кошти, призначені для капітального ремонту та реставрації парків і скверів столиці.

Згідно угод, укладених між КО "Київзеленбуд" та підрядниками, протягом 2023 року у Києві проводили ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі, ремонтували доріжки між скверами по вул. Вишгородській в Оболонському районі, сквер по вул. Інженера Бородіна та доріжки в "Гідропарку"в Дніпровському районі.

Підозрювані посадовці "Зеленбуду" із залученням найнятого за цивільно-правовим договором кошторисника, вносили завідомо неправдиву інформацію до актів виконаних робіт щодо обсягів та вартості робіт і використаних матеріалів.

Відтак громаді міста Києва завдано збитків на суму понад 5,35 млн гривень.


Нагадаємо, минулого тижня, правоохоронці затримали генерального директора, його першого заступника та заступника начальника управління капітальних вкладень "Київзеленбуду". За інформацією слідства, вони планували отримати щонайменше 25 млн грн "відкатів".

У кінці січня до суду скерували обвинувачувальний акт відносно екс-заступника начальника одного з управлінь КО "Київзеленбуд". Його звинувачують в розтраті коштів із бюджету в умовах воєнного стану.

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