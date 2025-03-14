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14 марта 2025, 16:59

На Буковине разоблачили подпольный "цех" по производству фальшивых документов

14 марта 2025, 16:59
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фото: Национальная полиция
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В Черновицкой области полиция обезвредила подпольное производство фальшивых документов. Группа злоумышленников долгое время производила и реализовывала подделки в больших масштабах

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции, передает RegioNews.

Отмечается, что производство по изготовлению фальшивок функционировало в Черновцах.

Сообщники "штамповали" широкий спектр официальных документов, в том числе и выдаваемые структурными подразделениями МВД: водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспортных средств, удостоверения Нацполиции, справки о судимости.

Также подделывались пенсионные удостоверения, паспорта, свидетельства смерти, документы Минюста, военных ведомств, таможни.

Обращались к заговорщикам и желающие избежать мобилизации. Они заказывали поддельные военно-учетные билеты, временные удостоверения, документы о бронировании, удостоверения участника боевых действий.

Параллельно злоумышленники наладили серийное производство фиктивных иностранных документов, которые пользовались спросом среди проживавших за рубежом лиц.

Срок изготовления подделок составлял от трех до пяти дней.

По оперативной информации за неделю производилось от 50 до 100 заказов.

Во время обысков правоохранители изъяли более 300 печатей и штампов различных государственных и иностранных учреждений, голографические элементы с признаками подделки, оборудование для изготовления фальшивок, незаполненные бланки, документы на других готовившихся на отправку лиц.

А также оружие, черновые записи, 100 тысяч гривен, более 35 тысяч евро и 25 тысяч долларов. Изъятое направили на экспертизу.

Главным фигурантам уже объявили о подозрении. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в феврале на Волыни разоблачили группу оси , изготовлявших поддельные документы государственного образца, используя официальные голографические защитные элементы.

Черновцы подпольный цех производство документ подделка полиция
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