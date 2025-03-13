Земельная афера: жительницу Прикарпатья и землеустроителя подозревают в мошенничестве

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В Верховинском районе разоблачили схему незаконного завладения земельным участком стоимостью почти 900 тысяч гривен

Об этом сообщила Ивано-Франковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Отмечается, что 57-летняя жительница Верховинского района сговорилась с 46-летним директором частного землеустроительного предприятия.

По данным следствия, женщина хотела получить в собственность еще один участок в туристически перспективном регионе. Подозреваемые изготовили поддельную документацию по установлению границ участков, захватив смежный участок.

Таким мошенническим способом женщина завладела участком стоимостью почти 900 тысяч. грн, чем нанесла ущерб Верховинскому поселковому совету.

За указанное правонарушение им грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, на Днепропетровщине директора предприятия, которое поставляло некачественную одежду для военных, светит до 12 лет.

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