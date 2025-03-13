В Киеве парень получил удар током, забравшись между вагонами электрички
Парень залез между вагонами поезда «Киев-Казатин», там его ударило током и он загорелся.
Как передает RegioNews, соответствующие видеоролики распространили в телеграмм-канале Труха Киев.
Чтобы спасти жизнь пострадавшему, один из мужчин применил огнетушитель.
Впоследствии на место происшествия прибыли медики.
Известно, что пострадавшему 13 лет, у него вывихи движения и ног, а также ожоги 2-3 степени.
Осторожно! Людям с уязвимой психикой это видео смотреть не стоит!
Напомним, в Киевской области женщина курила сухую траву и вызвала масштабный пожар.
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