В Киеве парень получил удар током, забравшись между вагонами электрички

фото: иллюстративное

Парень залез между вагонами поезда «Киев-Казатин», там его ударило током и он загорелся.

Как передает RegioNews, соответствующие видеоролики распространили в телеграмм-канале Труха Киев.

Чтобы спасти жизнь пострадавшему, один из мужчин применил огнетушитель.

Впоследствии на место происшествия прибыли медики.

Известно, что пострадавшему 13 лет, у него вывихи движения и ног, а также ожоги 2-3 степени.

Осторожно! Людям с уязвимой психикой это видео смотреть не стоит!

Напомним, в Киевской области женщина курила сухую траву и вызвала масштабный пожар.