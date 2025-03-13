В Херсонской области россияне убили одного человека, еще шестеро ранены
Оккупанты за сутки атаковали 38 населенных пунктов Херсонщины
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
По его словам, из-за российской агрессии один человек погиб, еще шестеро получили ранения.
Российские военные избивали по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населённых пунктов области. В частности, повредили 2 многоэтажки и 20 частных домов.
Также оккупанты повредили газопровод и частные автомобили.
Напомним, российские военные ночью 13 марта совершили массированный артиллерийский обстрел Херсона. Погибла женщина, еще один человек ранен.
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