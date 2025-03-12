В Киеве посреди леса лежала минометная мина
В Святошинском районе Киева молодая пара отправилась на обыденную прогулку по лесу и случайно наткнулась на смертельную минометную мину
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины.
Саперы выяснили, что горожане наткнулись на минометную мину калибра 50 мм времен Второй мировой войны.
"Специалисты осторожно транспортировали боеприпас на специальную площадку для дальнейшего уничтожения", — говорится в сообщении.
Напомним, в Винницкой области взрывотехники обезвредили боевую часть 400-килограммовой российской ракеты, которая упала в поле и не взорвалась.
Погиб несовершеннолетний: спасатели сообщили детали взрывов в Ивано-ФранковскеВсе новости »
11 марта 2025, 22:00ВСУ атаковали НПЗ под Москвой и диспетчерскую станцию нефтепровода "Дружба"
11 марта 2025, 16:15Эффектный "страйк": украинские дронщики уничтожили тяжелую бронетехнику россиян
11 марта 2025, 15:40
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
После Джидды Трамп определился, но Путин не пойдет на перемирие
12 марта 2025, 09:15Спасатели показали последствия ракетной атаки на Кривой Рог
12 марта 2025, 09:10В Киевской области фермер нашел обломки вражеского беспилотника
12 марта 2025, 08:59Количество раненых в Кривом Роге возросло до 5, — ОВА
12 марта 2025, 08:55Обстрелы Сумщины: за сутки прогремело более двух десятков взрывов
12 марта 2025, 08:48Россияне убили 2 жителей Херсонщины, пострадали 7 гражданских
12 марта 2025, 08:35Ракетный удар по Кривому Рогу: погибла женщина, 2 человека пострадали
12 марта 2025, 08:25В Сумской области ПВО сбила 16 российских "шахедов"
12 марта 2025, 08:10Винницкий суд отправил пророссийскую блоггершу за решетку на 15 лет
12 марта 2025, 07:57
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины