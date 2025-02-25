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В Киеве правоохранители разоблачили очередную схему на ремонте укрытий в школе. На этот раз речь идет о завышении стоимости ремонтных работ более чем на 300 тысяч гривен

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили о подозрении должностному лицу Шевченковской РГА, инженеру по технадзору и подрядчику. Разоблачили переплату за ремонт укрытия в школе. Речь идет о сумме 320 тысяч гривен.

По данным правоохранителей, подрядная компания и Управление образования Шевченковской РГА заключили договор о ремонте укрытия в школе. Впоследствии они подписали акт приемки работ по завышенным ценам. Стоимость завысили более чем на 320 тысяч гривен. Всем трем фигурантам сообщили о подозрении.

Напомним, что ранее правоохранители объявили о подозрении начальнику Управления образования Подольской РГА. По данным следствия, для обустройства укрытий в школах на Подоле приобрели материалы по завышенным ценам. Из-за этого бюджет потерял 130 тысяч гривен.