Прокрался в машину и приставил к шее бритву: в центре Черкасс мужчина напал на женщину и избил ее
Правоохранители задержали мужчину, напавшего на женщину в центре Черкасс.
Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, передает RegioNews.
По данным правоохранителей, 42-летний мужчина проник в автомобиль, который был припаркован возле автостанции в центре Черкасс. Внутри авто находилась 23-летняя женщина. Мужчина приставил к ее шее предмет, похожий на бритву, и потребовал отдать ему телефон.
Когда он услышал отказ, он ударил ее дважды кулаками в голову и скрылся. Правоохранители обнаружили его, суд решил отправить его под стражу. Теперь мужчине грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Также ранее в Тернополе женщина стала жертвой ограбления. На нее напал мужчина и похитил сумку с 80 тысячами гривен. Нападающим оказался 38-летний житель. Правоохранители объявили ему о подозрении. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.