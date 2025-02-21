06:07  21 февраля
Силы обороны впервые уничтожили в Украине северокорейскую САУ "Коксан"
07:05  21 февраля
На вооружение ВСУ поступили новые FPV-дроны
12:23  21 февраля
В сети показали момент прилета "Шахеда" в Белой Церкви
UA | RU
UA | RU
21 февраля 2025, 18:55

Прокрался в машину и приставил к шее бритву: в центре Черкасс мужчина напал на женщину и избил ее

21 февраля 2025, 18:55
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители задержали мужчину, напавшего на женщину в центре Черкасс.

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, 42-летний мужчина проник в автомобиль, который был припаркован возле автостанции в центре Черкасс. Внутри авто находилась 23-летняя женщина. Мужчина приставил к ее шее предмет, похожий на бритву, и потребовал отдать ему телефон.

Когда он услышал отказ, он ударил ее дважды кулаками в голову и скрылся. Правоохранители обнаружили его, суд решил отправить его под стражу. Теперь мужчине грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Также ранее в Тернополе женщина стала жертвой ограбления. На нее напал мужчина и похитил сумку с 80 тысячами гривен. Нападающим оказался 38-летний житель. Правоохранители объявили ему о подозрении. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

прокуратура нападение задержание
Суд изменил наказание двум жителям Буковины, напавшим с топорами на работников ТЦК
18 февраля 2025, 19:58
В Мукачево задержали 52-летнего за развращение двух маленьких девочек
18 февраля 2025, 01:39
Во Львове мужчина во время ссоры выстрелил жене в голову
18 февраля 2025, 01:17
Все новости »
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
Мошенничал в интернете: житель Калущины продавал неисправные видеокарты
21 февраля 2025, 18:55
Теракт в Одессе: исполнителем оказался 18-летний житель города
21 февраля 2025, 18:55
Армия РФ нанесла удар по Славянску: есть раненые
21 февраля 2025, 18:37
Атака Трампа на Зеленского – что происходит и что делать?
21 февраля 2025, 18:33
РФ согласна отдать Украине замороженные 300 миллиардов, но с условием - СМИ
21 февраля 2025, 18:31
Россияне обстреляли эвакуационный автомобиль в Донецкой области
21 февраля 2025, 18:22
Украинца приговорили к 8 годам лишения свободы за подготовку теракта в Польше
21 февраля 2025, 18:05
В Минздраве рассказали, сколько украинцев заболели гриппом и ОРВИ
21 февраля 2025, 18:04
В Киеве на выставке впервые показали украинскую ракету "Трембита"
21 февраля 2025, 17:46
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Все публикации »
Валерий Пекар
Юрий Богданов
Марианна Безуглая
Все блоги »