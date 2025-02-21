Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Черкасская областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, 42-летний мужчина проник в автомобиль, который был припаркован возле автостанции в центре Черкасс. Внутри авто находилась 23-летняя женщина. Мужчина приставил к ее шее предмет, похожий на бритву, и потребовал отдать ему телефон.

Когда он услышал отказ, он ударил ее дважды кулаками в голову и скрылся. Правоохранители обнаружили его, суд решил отправить его под стражу. Теперь мужчине грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Также ранее в Тернополе женщина стала жертвой ограбления. На нее напал мужчина и похитил сумку с 80 тысячами гривен. Нападающим оказался 38-летний житель. Правоохранители объявили ему о подозрении. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.