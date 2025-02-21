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21 февраля 2025, 06:39

В Киевской и Волынской областях задержали четырех российских агентов, которые занимались поджогами

21 февраля 2025, 06:39
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фото: СБУ
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Правоохранители задержали еще четырех поджигателей, которые по заказу ФСБ действовали в Киевской и Волынской областях

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Приоритетными целями врага были админздания госучреждений и дома семей украинских военных. Для выполнения вражескихх задач рашисты дистанционно завербовали местных жителей, искавших "легкие деньги" на телеграм-каналах.

Так, в Киевской области задержали трех жителей Обуховского района в возрасте 17 и 19 лет, которые подожгли здание одного из местных сельсоветов на Фастовщине. Для совершения преступлений фигуранты разбили окно в учреждении, а затем вылили внутрь помещения легковоспламеняющуюся смесь и повлекли подожгли.

На Волыни задержали еще одного фигуранта. Им оказался 38-летний местный житель, ранее отбывавший тюремный срок за наркопреступления, а после "отсидки" пошел на сотрудничество с ФСБ.

По указанию оккупантов рецидивист поджигал входную дверь квартир, где проживают украинские военнослужащие.

Следующей его задачей было совершение диверсий на объектах мобильной связи вблизи Луцка.

Правоохранители задержали фигуранта на попытке поджога технологического оборудования сотовой башни в районе областного центра.

В ходе обысков у задержанных обнаружили средства поджога и мобильные телефоны с поличным в интересах РФ.

Фигурантам объявили подозрение по четырем статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее СБУ задержала четырех российских агентов, которые по заказу РФ готовили теракт в Николаеве 14 февраля. Ими оказались несовершеннолетние парни. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Киевская область СБУ Волынская область агент рф поджог поджигатели
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