В Одесской области будут судить дельцов, которые пытались переправить через границу сразу 100 мужчин

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Правоохранители завершили расследование в отношении фигурантов, организовавших масштабную схему незаконной переправки мужчин через госграницу. Обвинительные акты направлены в суд

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Организатора выезда и его сообщников будут судить по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Фигурантам грозит до 9 лет тюрьмы.

Напомним, в июне прошлого года правоохранители задержали фигурантов при попытке переправки через госграницу около 100 клиентов. Тогда остановили четыре микроавтобуса с 47 мужчинами , еще 53 не успели добраться до "точки сбора".

Схему организовал житель Одесщины в апреле прошлого года, привлек 8 подельников, среди которых был правоохранитель. Через соцсети он искал клиентов, которые хотели уехать из Украины и договаривался об оплате. Участники группы вывозили мужчин до границы, которую те должны были пересекать пешком. Правоохранитель консультировал, как объехать блокпосты.

За "услуги" дельцы брали от 4500 до 18 500 долларов с человека. Только на последней партии ухилянтов они планировали заработать около 1 млн. долларов.