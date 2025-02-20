В Украине фиксируют массовый отток за границу 16-17-летних юношей

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В течение почти трех лет полномасштабной войны происходит массовый отток за границу юношей в возрасте 16-17 лет. Эксперты отмечают, что количество украинских мигрантов, которые намерены остаться за границей после войны, растет

Как передает RegioNews, об этом рассказала Радио Свобода Ирина Маевская, руководительница программы "Безопасная миграция и противодействие торговле людьми" международного благотворительного фонда "Каритас Украины".

По ее словам, в Украине родители часто думают, что делать с сыном, когда ему еще 15-16 лет.

"Думают, как найти какую-нибудь школу, колледж, университет за границей. Он еще очень молод – 15-16 лет. Чаще выбирают Польшу, Словакию. Если ребята знают немецкий язык, то это Австрия и Германия", – говорит эксперт.

Туристические агенства уже переориентировались на новые услуги. К примеру, несовершеннолетний сын едет с мамой за границу, там остается, а мама возвращается. Или ребенок вообще уезжает один.

"Участились случаи, когда приезжают группками ребята 16-17 лет без сопровождения взрослых", - отмечает Ирина Маевская.

Раньше мы сообщали, сколько украинских школьников находится за границей.