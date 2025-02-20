В Киеве мужчина "заминировал" здание в правительственном квартале: полиция задержала злоумышленника

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За ложный вызов псевдоминеру грозит до шести лет заключения

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Отмечается, что на спецлинию "102" позвонил мужчина и сообщил о заложенной взрывчатке в одном из зданий правительственного квартала.

Правоохранители проверили дом и близлежащую территорию — информация не подтвердилась.

Оперативники установили, что ложный звонок поступил от 38-летнего жителя Соломенского района. Он был в состоянии алкогольного опьянения и не смог объяснить свои действия.

Следователи задержали мужчину. Псевдоминеру грозит до шести лет заключения.

Напомним, в Ровенской области мужчина "заминировал" ТЦК . Полицейские быстро установили псевдоминировщика. Им оказался 53-летний житель региона. Мужчина объяснил, что решил "заминировать" здание, поскольку недоволен действиями его работников.