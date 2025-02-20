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20 лютого 2025, 10:05

У Києві чоловік "замінував" будівлю в урядовому кварталі: поліція затримала зловмисника

20 лютого 2025, 10:05
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фото: Національна поліція
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За хибний виклик псевдомінеру загрожує до шести років ув'язнення

Про про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Зазначається, що на спецлінію "102" подзвонив чоловік та повідомив про закладену вибухівку в одній з будівель урядового кварталу.

Правоохоронці перевірили будинок й прилеглу територію — інформація не підтвердилась.

Оперативники встановили, що хибний дзвінок надійшов від 38-річного мешканець Солом'янського району. Він перебував в стані алкогольного сп'яніння й не зміг пояснити свої дії.

Слідчі затримали чоловіка. Псевдомінеру загрожує до шести років ув'язнення.

Нагадаємо, на Рівненщині чоловік "замінував" ТЦК. Поліцейські швидко встановили псевдомінувальника. Ним виявився 53-річний житель регіону. Чоловік пояснив, що вирішив "замінувати" будівлю, оскільки незадоволений діями її працівників.

Київ поліція мінування урядовий квартал
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