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19 февраля 2025, 23:28

Хотела получили финансовую помощь: аферисты украли у женщин более 80 тысяч

19 февраля 2025, 23:28
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Фото: Нацполиция
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Жительница Николаева стала жертвой аферистов. Она нашла объявление о предоставлении финансовой помощи, но это оказалось обманом

Об этом сообщает Полиция Николаевской области, передает RegioNews.

К правоохранителям обратилась 61-летняя женщина. Она рассказала, что в соцсетях увидела объявление о получении государственной помощи. Когда она перешла по указанной ссылке, она скачала фейковое приложение и ввела туда личные данные с информацией о ее банковском счете. После этого с ее счета аферисты списали 86 тысяч гривен.

"Уважаемые граждане, помните, что официальные страницы государственных органов, благотворительных организаций, банков в мессенджерах и социальных сетях должны быть верифицированы", - подчеркнули полицейские.

Напомним, ранее аферисты выманили у матери погибшего защитника 3 миллиона гривен. Женщине позвонили по телефону якобы работники банка и уговорили ее перевести средства на другой счет. В результате они похитили ее деньги. Теперь аферистам грозит до 12 лет тюрьмы.

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