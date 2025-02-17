В Ровенской области мужчина "заминировал" ТЦК

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В полицию поступило сообщение от неизвестного, что он в помещении Березновского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки заложил взрывчатку и намерен совершить теракт

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Ровенской области.

На место происшествия прибыли работники отделения полиции города Березно, кинологи, взрывотехники и спасатели. Из помещения правоохранители эвакуировали всех людей и проверили: взрывоопасных предметов, как и заявителя, не обнаружили.

Полицейские быстро установили псевдоминировщика. Им оказался 53-летний житель региона. Муж пояснил, что решил "заминировать" здание, поскольку недоволен действиями его работников.

Решается вопрос о сообщении 53-летнему жителю Ровенского района о подозрении.

Напомним, в Николаеве работники ТЦК просили выкуп за мобилизованных. Стоимость "услуги" составила 4500 долларов США.