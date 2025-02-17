В Харьковской области мужчина взорвал женщину гранатой

фото: freepik.com

Правоохранители Харьковщины сообщили о подозрении злоумышленнику, швырнувшему гранату под ноги женщины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт полиции Харьковской области.

Правоохранители установили, что между мужчиной и владелицей квартиры, которую он снимал, возник конфликт. Квартирант, находясь в состоянии опьянения, бросил в сторону женщины ручную гранату, после чего раздался взрыв. Владелица квартиры получила множественные осколочные ранения и была госпитализирована в больницу.

41-летний злоумышленник задержан. Ему инкриминируют ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщили о подозрении по ч.2 ст. 15 ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители задержали организаторов теракта возле ТЦК в Хмельницкой области. Ими оказались наркозависимый местный житель и 17-летний студент.