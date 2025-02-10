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10 февраля 2025, 21:52

Оккупанты снова атаковали Днепропетровщину артиллерией: есть пострадавшие

10 февраля 2025, 21:52
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Фото: Днепропетровская ОВА
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Вечером россияне артиллерией нанесли удар по Днепропетровщине. В ОВА сообщили о поврежденных домах и пострадавших местных жителях

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лисака , оккупанты вечером 10 февраля снова атаковали Днепропетровщину. Под ударом врага оказался Никополь. Россияне избивали с помощью артиллерии.

Повреждены частные дома, а также хозяйственная постройка, газопровод. В частности, известно о двух пострадавших - это две женщины 18 и 44 лет. Сейчас они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Напомним, что 10 февраля оккупанты уже обстреливали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. По словам главы ОВА, атаковал враг из артиллерии и дронами-камикадзе. Было более 30 атак – по райцентру, Марганецкой, Мировской, Покровской общинах. В частности, пострадали шесть частных домов.

Также 10 февраля оккупанты атаковали Херсон. В результате вражеского удара беспилотником получил травму 45-летний мужчина. У него обломочное ранение ноги.

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