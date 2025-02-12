В столице на ходу загорелся троллейбус
В среду, 12 февраля, недалеко от столичного моста Патона загорелся троллейбус
Об этом сообщает корреспондент RegioNews .
Из пустого салона выходит дым. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.
Все подробности инцидента расскажем позже.
Напомним, во Львове троллейбус насмерть переехал женщину. Потерпевшая умерла в карете скорой.
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