У столиці на ходу загорівся тролейбус
У середу, 12 лютого, неподалік столичного мосту Патона загорівся тролейбус
Про це повідомляє кореспондент RegioNews.
Із пустого салону виходить дим. Чи є постраждалі, поки невідомо.
Усі подробиці інциденту розповімо згодом.
Нагадаємо, у Львові тролейбус насмерть переїхав жінку. Потерпіла померла в кареті швидкої.
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