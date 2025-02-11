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11 февраля 2025, 15:50

Обещали интим: столичные правоохранители разоблачили заключенных, которые выманивали деньги мужчин

11 февраля 2025, 15:50
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Фото: Нацполиция
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Разоблачили заключенных, которые зарабатывали на фейковых объявлениях. В интернете они публиковали сообщения о якобы предоставлении интимных услуг женщинами. На самом же деле они выманивали деньги мужчин, а затем блокировали их

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили четырех арестантов исправительной колонии в Житомирской области. Они обманывали мужчин под предлогом предоставления интимных услуг.

Как это происходило? Четверо заключенных размещали объявления на сайтах со случайными фотографиями женщин. В сообщениях они указывали, что якобы "это женщины, оказывающие секс-услуги". Заключенные общались с "клиентами", которые в качестве предоплаты посылали злоумышленникам деньги на карты. Конечно, после пересказа аферисты блокировали этих мужчин.

"Следователи сообщили мошенникам о подозрениях по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц", - сообщили правоохранители.

Напомним, что недавно в одном из Киевских СИЗО разоблачили еще одну подобную схему. Там заключенные тоже публиковали в сети объявления от имени женщин о предоставлении интимных услуг. Единственное отличие в том, что они привлекли женщину, которая переписывалась с клиентами. Дальше все по стандарту: клиенты присылают деньги – аферисты их блокируют.

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