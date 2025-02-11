Фото: Нацполіція

Викрили ув'язнених, які заробляли на фейкових оголошеннях. В інтернеті вони публікували повідомлення про нібито надання інтимних послуг жінками. Насправді ж - вони виманювали гроші чоловіків, а потім блокували їх

Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили чотирьох арештантів виправної колонії на Житомирщині. Вони обманювали чоловіків під приводом надання інтимних послуг.

Як це відбувалося? Четверо ув'язнених розміщували оголошення на сайтах з випадковими фотографіями жінок. У повідомленнях вони вказували, що нібито "це жінки, які надають секс-послуги". Ув'язнені спілкувались з "клієнтами", які в якості передоплати надсилали зловмисникам гроші на карти. Звичайно, після переказу аферисти блокували цих чоловіків.

"Слідчі повідомили шахраям про підозри за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, що нещодавно в одному з Київських СІЗО викрили ще одну подібну схему. Там ув'язнені теж публікували в мережі оголошення від імені жінок про надання інтимних послуг. Єдина відмінність в тому, що вони також залучили жінку, яка переписувалась з клієнтами. Далі все по стандарту: клієнти надсилають гроші - аферисти їх блокують.