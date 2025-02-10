07:10  10 февраля
За неделю ВСУ уничтожили почти 9 тысяч россиян
09:16  10 февраля
Появилось видео момента попадания российского "Шахеда" в Сумах
10:11  10 февраля
СБУ задержала в Харькове двух российских шпионов – психотерапевта и диакона УПЦ МП
UA | RU
UA | RU
10 февраля 2025, 13:09

В Харьковской области мошенники выманили у граждан 250 тысяч гривен

10 февраля 2025, 13:09
Читайте також українською мовою
фото: freepik.com
Читайте також
українською мовою

С начала февраля в Чугуевском районе Харьковской области мошенники выманили у трех граждан более 250 тысяч гривен. По фактам совершения мошенничеств следователи приступили к досудебным расследованиям

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Харьковской области.

По словам правоохранителей, 3 февраля в Чугуевское районное управление полиции обратилась 70-летняя женщина. Ей позвонил по телефону неизвестный и представился работником банка. После ряда банковских операций с карты женщины исчезло 29 тысяч гривен.

5 февраля в полицию обратился 37-летний мужчина. По его словам, на его имя неизвестное лицо оформило кредит в виде криптовалюты на сумму 350 долларов или 14 604 грн по текущему обменному курсу.

Еще один из случаев мошенничества произошел 7 февраля с 41-летним мужчиной при покупке авто через интернет. Уплатив аванс за автомобиль, потерпевший потерял почти 120 тысяч гривен.

По каждому из фактов полицейские открыли уголовные производства по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в столице мужчина ограбил женщину, скрывавшуюся во время воздушной тревоги в подземном переходе.

мошенничество мошенники полиция Чугуевская РВА Харьковская область Харьков
Украли деньги прямо с банковского счета: в Харькове в магазине ограбили 84-летнюю женщину
08 февраля 2025, 13:00
Харьков получит миллиард гривен для неотложных аварийно-ремонтных работ
07 февраля 2025, 16:58
Все новости »
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
Ночная атака Киевщины: поврежденные дома и учебное заведение
10 февраля 2025, 13:22
В лесопосадке в Тернопольской области обнаружили человеческие останки
10 февраля 2025, 13:19
Оккупанты обстреляли школу в Херсоне: есть разрушения
10 февраля 2025, 13:13
Наркобизнес в тюрьме: на Прикарпатье разоблачили группу наркоторговцев
10 февраля 2025, 12:54
В Ивано-Франковске сообщают о массовом заминировании школ
10 февраля 2025, 12:42
В "Укрэнерго" рассказали о ситуации в энергосистеме
10 февраля 2025, 12:33
В Тернопольской области работника топливной компании поймали на краже горючего
10 февраля 2025, 12:31
В Сумской области пограничники сбили "шахед" из стрелкового оружия
10 февраля 2025, 12:24
Во Львовской области пограничники разоблачили канал незаконного сбыта электронных сигарет
10 февраля 2025, 12:11
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »