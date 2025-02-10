В Харьковской области мошенники выманили у граждан 250 тысяч гривен

фото: freepik.com

С начала февраля в Чугуевском районе Харьковской области мошенники выманили у трех граждан более 250 тысяч гривен. По фактам совершения мошенничеств следователи приступили к досудебным расследованиям

Как передает RegioNews, об этом сообщили в полиции Харьковской области.

По словам правоохранителей, 3 февраля в Чугуевское районное управление полиции обратилась 70-летняя женщина. Ей позвонил по телефону неизвестный и представился работником банка. После ряда банковских операций с карты женщины исчезло 29 тысяч гривен.

5 февраля в полицию обратился 37-летний мужчина. По его словам, на его имя неизвестное лицо оформило кредит в виде криптовалюты на сумму 350 долларов или 14 604 грн по текущему обменному курсу.

Еще один из случаев мошенничества произошел 7 февраля с 41-летним мужчиной при покупке авто через интернет. Уплатив аванс за автомобиль, потерпевший потерял почти 120 тысяч гривен.

По каждому из фактов полицейские открыли уголовные производства по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в столице мужчина ограбил женщину, скрывавшуюся во время воздушной тревоги в подземном переходе.