В центре Киева произошел пожар на территории монастыря

фото: ГСЧС Украины в Киеве

Пожар произошел в субботу, 8 февраля, на улице Выдубицкой в Печерском районе столицы

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в городе Киеве, передает RegioNews.

Оказалось, что возгорание возникло около 17:40 на первом этаже одной из построек на территории монастыря. Чрезвычайники оперативно потушили пожар.

"К счастью, никто не пострадал. Причину пожара будут устанавливать правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

Напомним, в Ровенской области сгорела старинная деревянная церковь, построенная еще в 1877 году.

Ранее в Шевченковском районе столицы загорелся недействующий кинотеатр.