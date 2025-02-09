В центре Киева произошел пожар на территории монастыря
Пожар произошел в субботу, 8 февраля, на улице Выдубицкой в Печерском районе столицы
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в городе Киеве, передает RegioNews.
Оказалось, что возгорание возникло около 17:40 на первом этаже одной из построек на территории монастыря. Чрезвычайники оперативно потушили пожар.
"К счастью, никто не пострадал. Причину пожара будут устанавливать правоохранительные органы", – говорится в сообщении.
Напомним, в Ровенской области сгорела старинная деревянная церковь, построенная еще в 1877 году.
Ранее в Шевченковском районе столицы загорелся недействующий кинотеатр.
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