У центрі Києва сталася пожежа на території монастиря

фото: ДСНС України у місті Києві

Пожежа сталася у суботу, 8 лютого, на вулиці Видубицькій у Печерському районі столиці

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у місті Києві, передає RegioNews.

Виявилося, що займання виникло близько 17:40 на першому поверсі однієї зі споруд на території монастиря. Надзвичайники оперативно загасили пожежу.

"На щастя, ніхто не постраждав. Причину пожежі будуть встановлювати правоохоронні органи", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Рівненщині згоріла старовинна деревʼяна церква, збудована ще в 1877 році.

Раніше в Шевченківському районі столиці загорівся недіючий кінотеатр.