В Ровенской области сгорела старинная деревянная церковь

фото: ГСЧС Украины в Ровенской области

Пожар произошел 19 января в селе Высоцк Сарненского района. Огонь уничтожил здание церкви, построенное еще в 1877 году

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Пожар возник рано утром. Очевидцы сообщили о возгорании около 05:05. Из-за позднего обнаружения огонь полностью охватил деревянное здание церкви.

Чрезвычайщики оперативно локализовали пожар. Его удалось полностью ликвидировать спустя более девяти часов. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.

"Огонь уничтожил деревянное здание размером 30х15 м и имущество церкви. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются", ― говорится в сообщении.

Напомним, 19 января в Шевченковском районе Киева загорелся закрытый кинотеатр.