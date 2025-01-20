В Ровенской области сгорела старинная деревянная церковь
Пожар произошел 19 января в селе Высоцк Сарненского района. Огонь уничтожил здание церкви, построенное еще в 1877 году
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины, передает RegioNews.
Пожар возник рано утром. Очевидцы сообщили о возгорании около 05:05. Из-за позднего обнаружения огонь полностью охватил деревянное здание церкви.
Чрезвычайщики оперативно локализовали пожар. Его удалось полностью ликвидировать спустя более девяти часов. К счастью, в результате возгорания никто не пострадал.
"Огонь уничтожил деревянное здание размером 30х15 м и имущество церкви. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются", ― говорится в сообщении.
Напомним, 19 января в Шевченковском районе Киева загорелся закрытый кинотеатр.
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