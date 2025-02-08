Оккупанты ночью атаковали Сумщину: прилетело в жилой дом
В ночь на 8 февраля в Сумах произошел пожар из-за попадания вражеского дрона. Пострадал жилой дом
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
В ночь на 8 февраля российские оккупанты атаковали Сумы беспилотниками. Из-за попадания пострадал жилой дом, также произошел пожар.
"Сотрудники ГСЧС локализовали пожар, частично провели разбор завалов и ликвидировали все скрытые очаги горения", - отметили спасатели, добавив, что о пострадавших информация не поступала.
Напомним, 7 февраля оккупанты атаковали остановку в Херсоне. Из-за удара русской дроной, пострадал мужчина. 55-летний местный житель получил взрывную травму и обломочные ранения спины.
Также сообщалось, что 5 февраля около 23:25 вражеский дрон россиян ударил по территории Харьковского рынка – "Барабашово". Повреждены не менее 100 торговых павильонов.