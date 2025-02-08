21:25  07 февраля
Впервые за время войны над Черным морем пролетел самолет США
18:16  07 февраля
Женщины в Украине зарабатывают почти на 20% меньше мужчин
18:45  07 февраля
Во Львове троллейбус насмерть переехал женщину
UA | RU
UA | RU
08 февраля 2025, 09:55

Оккупанты ночью атаковали Сумщину: прилетело в жилой дом

08 февраля 2025, 09:55
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

В ночь на 8 февраля в Сумах произошел пожар из-за попадания вражеского дрона. Пострадал жилой дом

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

В ночь на 8 февраля российские оккупанты атаковали Сумы беспилотниками. Из-за попадания пострадал жилой дом, также произошел пожар.

"Сотрудники ГСЧС локализовали пожар, частично провели разбор завалов и ликвидировали все скрытые очаги горения", - отметили спасатели, добавив, что о пострадавших информация не поступала.

Напомним, 7 февраля оккупанты атаковали остановку в Херсоне. Из-за удара русской дроной, пострадал мужчина. 55-летний местный житель получил взрывную травму и обломочные ранения спины.

Также сообщалось, что 5 февраля около 23:25 вражеский дрон россиян ударил по территории Харьковского рынка – "Барабашово". Повреждены не менее 100 торговых павильонов.

пожар атака
В Херсоне россияне убили работника предприятия критической инфраструктуры
07 февраля 2025, 17:22
Атака дронов на Киевщину: что известно о последствиях
07 февраля 2025, 08:57
Оккупанты атаковали дроном трактор на Харьковщине: раненый водитель
05 февраля 2025, 16:22
Все новости »
07 февраля 2025
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Большая часть украинского общества обсуждает, как повлияет на дальнейшее развитие страны приостановка сотрудничества с Агентством США по международному развитию (USAID). Очень многие как правительстве...
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
В Украине выросли зарплаты в некоторых профессиях: кто зарабатывает больше, а кто – меньше
08 февраля 2025, 12:15
Потерял работу из-за обстрелов и плохо спит: винничанин требует из РФ 120 миллионов
08 февраля 2025, 11:50
Прятали уклонистов в грузовиках: в Закарпатье задержали трех мужчин, которые срывали мобилизацию
08 февраля 2025, 11:15
В момент удара он ремонтировал сети: россияне в Херсоне убили энергетика
08 февраля 2025, 10:45
Пожар и поврежденные дома: оккупанты в очередной раз атаковали Киевщину
08 февраля 2025, 10:20
Украинские военные в ночь на 8 февраля сбили 67 российских беспилотников: какие области пострадали от вражеских атак
08 февраля 2025, 09:30
ВСУ ликвидировало более 1200 оккупантов и уничтожили 35 артиллерийских систем врага
08 февраля 2025, 09:09
В Запорожье ищут подростков, жестоко убивших собаку
08 февраля 2025, 01:50
В Запорожье похищали и избивали людей за несуществующие долги
08 февраля 2025, 01:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Что теряют регионы Украины без поддержки USAID
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Все публикации »
Вадим Денисенко
Максим Жорин
Сергей Высоцкий
Все блоги »