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06 февраля 2025, 16:40

Видео боевой работы: ночью мобильные огневые группы сбили 5 российских "шахедов"

06 февраля 2025, 16:40
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фото: ГПСУ
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Ночью во время очередной дроновой атаки мобильные огневые группы пограничников приземлили пять вражеских "шахедов"

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"Два из них пограничники Морской охраны уничтожили над Одесской областью. Еще три – мобильные огневые группы Госпогранслужбы разбили на Сумском и Черниговском направлениях", – говорится в сообщении.

Защитники показали обломки сбитых дронов.

Напомним, в ночь на 6 февраля войска России атаковали Украину 77-ю ударным БпЛА типа Shahed. Воздушные силы ВСУ сбили 56 российских дронов. Также россияне запустили две баллистические ракеты "Искандер-М" из Ростовской области.

РФ война пограничники Черниговская область Сумская область дрон Одесская область БПЛА атака шахед
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