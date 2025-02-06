Видео боевой работы: ночью мобильные огневые группы сбили 5 российских "шахедов"
Ночью во время очередной дроновой атаки мобильные огневые группы пограничников приземлили пять вражеских "шахедов"
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
"Два из них пограничники Морской охраны уничтожили над Одесской областью. Еще три – мобильные огневые группы Госпогранслужбы разбили на Сумском и Черниговском направлениях", – говорится в сообщении.
Защитники показали обломки сбитых дронов.
Напомним, в ночь на 6 февраля войска России атаковали Украину 77-ю ударным БпЛА типа Shahed. Воздушные силы ВСУ сбили 56 российских дронов. Также россияне запустили две баллистические ракеты "Искандер-М" из Ростовской области.
Силы беспилотных систем уничтожили российский ЗРК "Оса"Все новости »
06 февраля 2025, 16:15Украинские дронщики показали, как уничтожили российскую пехоту и склады БК возле Купянска
06 февраля 2025, 15:05ВСУ ночью поразили российский аэродром "Приморско-Ахтарский"
06 февраля 2025, 11:05
06 февраля 2025
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Дмитрий Белоцерковец - сопредседатель фракции "УДАР" в Киевсовете, советник мэра столицы Виталия Кличко — рассказал в интервью изданию RegioNews о том, готовится ли политическая сила мэра Кличко идти ...
03 февраля 2025
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Обмен резкими заявлениями между городским головой Киева Виталием Кличко и новоназначенным главой Киевской городской военной администрации Тимуром Ткаченко – это не просто еще один эпизод уже привычног...
31 января 2025
Преподавателей университета Карпенко-Карого обвиняют в домогательствах к студенткам: все подробности нового секс-скандала
Первый месяц 2025 года стал настоящим ужасом для легендарного университета им. Карпенко-Карого, который в свое время закончили многие известные украинские актеры. В основном в социальных сетях студент...
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
Восхваляла Путина: Жительница Кривого Рога "сливала" данные о Нацгвардии
06 февраля 2025, 17:31Оккупанты ударили по окрестностям Херсона: ранены 2 гражданских
06 февраля 2025, 17:20Певицу-изменницу Таисию Повалий будут судить - Офис генпрокурора
06 февраля 2025, 17:00В Харькове в тюрьму отправила нацгвардейца, помогавшего оккупантам
06 февраля 2025, 16:49Силы беспилотных систем уничтожили российский ЗРК "Оса"
06 февраля 2025, 16:15Россияне ударили по жилой застройке Харькова: дрон взорвался возле многоэтажки
06 февраля 2025, 15:55Предупреждали о ТЦК через Viber: В Черкасской области задержали сразу трех нарушителей мобилизации
06 февраля 2025, 15:47Серия терактов под ТЦК: россияне подрывают диверсантов на месте, чтобы не платить
06 февраля 2025, 15:35В Харьковской области разоблачили коллаборантку: на задачу окупантов она собирала данные о местных жителях
06 февраля 2025, 15:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Дмитрий Белоцерковец, ближайший соратник мэра Киева Виталия Кличко, — о конфликте с ОП и предстоящих выборах
Конфликт между мэрией Киева и КГВА – кто в столице власть?
Все блоги »