В здании КГГА проходят обыски: что известно

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В пятницу, 7 февраля, в помещениях Киевской городской государственной администрации проходят обыски на основании определения Печерского райсуда Киева от 28 января 2025 года. Следственные действия связаны с делом о решении городских властей в 2009 году

Об этом сообщает сайт Киевской городской государственной администрации, передает RegioNews.

"Следственные действия осуществляются в рамках досудебного расследования и касаются возможных злоупотреблений служебных лиц, связанных с отчуждением имущества территориального общества г. Киева еще в 2009 году", - говорится в сообщении.

Представители КГГА предоставляют все необходимые имеющиеся документы и содействуют правоохранителям в проведении процессуальных действий.

В городской госадминистрации рассчитывают на объективность и беспристрастность следствия.

Напомним, сегодня НАБУ и САП провели масштабную операцию "Чистый город" по уничтожению коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева. Правоохранители разоблачили и прекратили деятельность преступной организации во главе с известным бывшим депутатом Киевского городского совета.

К слову, 6 февраля НАБУ проводило обыски у бизнесмена Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим" за Киевом.