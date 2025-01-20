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20 января 2025, 16:10

Экскомандира 155-й бригады ВСУ задержали за массовое дезертирство подчиненных

20 января 2025, 16:10
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фото: СБУ
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Служба безопасности и Госбюро расследований задержали бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Анна Киевская". Фигуранту, допустившему массовое дезертирство подчиненных, грозит до 10 лет заключения

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Задержание экскомандира этой механизированной бригады произошло при содействии министра обороны и Главнокомандующего ВСУ.

Известно, что должностное лицо не информировало правоохранительные органы о значительном количестве фактов самовольного оставления места службы личным составом (СОЧ), которые происходили во время подготовки соединения на территории Евросоюза, а также выполнения боевых задач на Востоке.

Правоохранители проверяют информацию о наличии у бригады коррупционных схем при отборе военнослужащих для прохождения обучения за границей.

Также проверяются возможные "схемы", когда за взятки военные могли уклониться от службы.

"Бывшему командиру 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ готовится сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 426 Уголовного кодекса Украины (бездействие военной власти, совершенное в условиях военного положения)", - сообщили в СБУ.

Фигуранту грозит наказание до 10 лет лишения свободы. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщал, что в Черновцах ГБР задержало бывшего командира 155-й механизированной бригады "Анна Киевская" полковника Дмитрия Рюмшина.

Также сообщалось, что СБУ и ГБР задержали трех должностных лиц ВСУ, проваливших защиту Харьковщины во время наступления РФ в мае 2024 года. Фигурантам грозит до 10 лет тюрьмы.

ГБР подозрение СБУ задержание ВСУ дезертир командир СОЧ
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