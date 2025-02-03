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Злоумышленник заявил, что хотел только напугать военных, а не убивать кого-то

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Суд избрал меру пресечения Вадиму Кузубу, подозреваемого в убийстве военнослужащего ТЦК в городе Пирятин (Полтавская область). Его заключили под стражу до 1 апреля без права на залог.

Во время заседания подозреваемый признал свою вину. По его словам, он только хотел испугать военных из ТЦК. Когда ему это не удалось – он произвел выстрел. Он заявил, что надеялся, что военного ранил, а не убил.

Защита просил отправить Кузибпа под домашний арест. Однако суд решил заключить подозреваемого под стражу до 1 апреля без права на залог.

"Прокуратура настаивала на применении меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Я считаю именно это мероприятие было адекватным в этом конкретном случае, учитывая актуальность этого уголовного правонарушения и требования общества", - прокомментировал заместитель руководителя Лубенской окружной прокуратуры Олег Бесценный.

Напомним, что об этом стало известно 1 февраля. В городе Пирятин (Полтавская область) на АЗС напали на военнослужащего ТЦК . Это произошло, когда военнообязанных сопровождали в 199 учебный центр. Неизвестный мужчина подошел к военнослужащему и потребовал отдать оружие. Получив отказ – злоумышленник выстрелил. В результате ранения потерпевший скончался на месте.

Впоследствии стало известно, что правоохранители оперативно задержали убийцу и его подельника. Его сообщником оказался 37-летний житель Полтавы.