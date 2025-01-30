На Харьковщине чиновник организовал схему и присвоил почти 20 млн гривен для ремонта дорог

фото: ДБР

В Харьковской области ДБР разоблачило преступную группу, похитившую деньги, предназначенные для ремонта дорог в территориальной общине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Правоохранители составляли, что заместитель председателя территориального общества организовал противоправную схему. Мужчина инициировал заключение 12 договоров по ремонту местных дорог с двумя заранее определенными предприятиями. Также в незаконном механизме участвовало несколько человек.

Для присвоения выделенных на ремонт средств злоумышленники экономили на качестве асфальта и других материалах, завышали объемы выполненных работ, закупленных строительных материалов.

Из-за этой схемы бюджет территориального общества потерял почти 20 млн гривен.

Во время обысков у фигурантов сотрудники ДБР изъяли наличные и документы с поличным.

Участникам схемы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 13 лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований задержало бывшего украинского военного, который перешел на сторону оккупантов, а затем попал в плен в ВСУ.