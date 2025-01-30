06:58  30 января
В Украину незаконно завезли Rolls-Royce в 1976 году выпуска
09:38  30 января
В Киеве дети играли в "ТЦК" и чуть не сломали нос
07:29  30 января
Из Константиновки эвакуировали всех детей, – ОВА
UA | RU
UA | RU
30 января 2025, 12:30

На Харьковщине чиновник организовал схему и присвоил почти 20 млн гривен для ремонта дорог

30 января 2025, 12:30
Читайте також українською мовою
фото: ДБР
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области ДБР разоблачило преступную группу, похитившую деньги, предназначенные для ремонта дорог в территориальной общине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Правоохранители составляли, что заместитель председателя территориального общества организовал противоправную схему. Мужчина инициировал заключение 12 договоров по ремонту местных дорог с двумя заранее определенными предприятиями. Также в незаконном механизме участвовало несколько человек.

Для присвоения выделенных на ремонт средств злоумышленники экономили на качестве асфальта и других материалах, завышали объемы выполненных работ, закупленных строительных материалов.

Из-за этой схемы бюджет территориального общества потерял почти 20 млн гривен.

Во время обысков у фигурантов сотрудники ДБР изъяли наличные и документы с поличным.

Участникам схемы грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 13 лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований задержало бывшего украинского военного, который перешел на сторону оккупантов, а затем попал в плен в ВСУ.

Харьковская область ГБР мошенничество Схемы ремонт дорог
В Харьковской области мужчина выманил у людей почти 50 тысяч гривен, обещая помочь в эвакуации
29 января 2025, 18:03
В Харьковской области задержали женщину, которая добровольно сотрудничала с оккупантами
28 января 2025, 17:38
В Харьковской области разоблачили "черных лесорубов"
27 января 2025, 16:18
Все новости »
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
Во Львовской области будут судить правоохранителя и инвалида, которые пытались переправить мужчин через границу
30 января 2025, 13:59
За год в Украине заблокировали более 100 нелегальных онлайн-казино
30 января 2025, 13:53
В Укрэнерго объяснили, будут ли отключения света из-за похолодания
30 января 2025, 13:51
Оккупанты снова ударили по Донетчине: среди пострадавших дети
30 января 2025, 13:38
Решить вопрос за 10 тысяч долларов: харьковский бизнесмен предлагал вторую помощь по ТЦК
30 января 2025, 13:26
В Днепре мужчина угрожал взорвать мосты
30 января 2025, 13:25
Мэр Ивано-Франковска заявил об угрозах
30 января 2025, 13:08
Регламентный комитет рекомендовал ВР отстранить Порошенко от пленарных заседаний
30 января 2025, 13:02
Трамп: назад в будущее
30 января 2025, 12:42
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Роман Истомин
Юрий Чевордов
Все блоги »