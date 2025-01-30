скриншот с видео

На фасаде 9-этажного дома по ул. Елены Телиги в Шевченковском районе Киева загорелась газовая труба.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Работники газовой устранили утечку газа, которая произошла с последующим горением на фланцевом соединении газовой трубы низкого давления. Возгорание было ликвидировано.

В доме временно приостановлено газоснабжение. Люди в результате инцидента не пострадали.

Напомним, ранее сообщалось, что в элитном спорткомплексе Tsarsky City Resort в центре Киева возник пожар. Обнародовано видео с места происшествия.

По данным RegioNews, возгорание возникло примерно в 9 часов утра. Пожар начался из мужской бани.

Tsarsky City Resort – это один из самых люксовых комплексов для тренировок и релакса на Печерске, в центре Киева. Его клиентам гарантировали "безопасность" от работников ТЦК.