фото: ГСЧС Украины в Киеве

Чрезвычайники ликвидировали пожар, возникший в спорткомплексе Tsarsky City Resort в среду утром 29 января. К счастью, никто не пострадал

Об этом в комментарии RegioNews сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Киеве.

Известно, что возгорание возникло на первом этаже в помещении бани спортивного клуба.

Приблизительно через час пожар был ликвидирован. Во время тушения спасатели с третьего этажа здания вывели на свежий воздух одного человека.

Теперь причину пожара будут выяснять правоохранительные органы

Tsarsky City Resort – это один из самых люксовых комплексов для тренировок и релакса на Печерске, в центре Киева. Его клиентам гарантировали "безопасность" от работников ТЦК.

Напомним, сегодня там возник пожар. Обнародовано видео с места происшествия.

По данным RegioNews, возгорание возникло примерно в 9 часов утра. Пожар начался с мужской бани.