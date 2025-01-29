фото: RegioNews

Утром 29 января возник пожар в элитном спорткомплексе Tsarsky City Resort в центре Киева

Об этом сообщает корреспондент RegioNews.

На месте работают спасательные службы. Посетителей и персонал спорткомплекса были эвакуированы.

Tsarsky City Resort – люксовый комплекс для тренировок и релакса на Печерске (улица Старонаводницкая), в центре Киева. Цены на абонемент от 60 до 600 тыс. грн. Среди клиентов боксер Александр Усик и футболист Артём Милевский. В СМИ ранее была информация, что спорткомплекс гарантирует своим клиентам-мужчинам призывного возраста "безопасность" от работников ТЦК.

Напомним, утром 29 января россияне атаковали столицу. В городе работали силы ПВО. Зафиксировано падение обломков российского беспилотника возле одной из станций метро. Впоследствии появились фото с места падения обломков дрона.