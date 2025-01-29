фото: ГСЧС

Возгорание в спорткомплексе Tsarsky произошло из-за махрового изделия, опрометчиво оставленного одним из посетителей.

Об этом сообщили в самом заведении, передает RegioNews.

Система противопожарной безопасности сработала мгновенно. Через 15 минут пожар был полностью ликвидирован.

Сейчас в комплексе проводятся очистные работы. Завтра клуб будет работать в обычном режиме.

Как известно, Tsarsky City Resort – это один из самых люксовых комплексов для тренировок и релакса на Печерске, в центре Киева. Его клиентам гарантировали "безопасность" от работников ТЦК.

Напомним, сегодня там возник пожар. Обнародовано видео с места происшествия.

По данным RegioNews , возгорание возникло примерно в 9 часов утра. Пожар начался с мужской бани.