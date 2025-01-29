Пожар в киевском спорткомплексе Tsarsky: известная причина возгорания
Возгорание в спорткомплексе Tsarsky произошло из-за махрового изделия, опрометчиво оставленного одним из посетителей.
Об этом сообщили в самом заведении, передает RegioNews.
Система противопожарной безопасности сработала мгновенно. Через 15 минут пожар был полностью ликвидирован.
Сейчас в комплексе проводятся очистные работы. Завтра клуб будет работать в обычном режиме.
Как известно, Tsarsky City Resort – это один из самых люксовых комплексов для тренировок и релакса на Печерске, в центре Киева. Его клиентам гарантировали "безопасность" от работников ТЦК.
Напомним, сегодня там возник пожар. Обнародовано видео с места происшествия.
По данным RegioNews , возгорание возникло примерно в 9 часов утра. Пожар начался с мужской бани.
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